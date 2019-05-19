النفيسي: للأسف هذا ما يحدث داخل الدول العربية

19 مايو 2019 - 09:31 ص

قال المفكر الإسلامي عبد الله النفيسي إنه رغم البلاءات التي تنزل بالمنطقة، إلا أننا ما زلنا نقرأ الأمور بقلوبنا.

وكتب النفيسي على حسابه في "تويتر": "تتبعت ردود الأفعال العربية الرسمية والشعبية، إزاء التوتر الحاصل في الخليج بين إيران والـU.S ، حيث تبيّن لي أننّا (نحن العرب) بالرغم من البلاءات التي مررنا بها لم نزل (نقرأ المشهد السياسي بقلوبنا لا بعقولنا) وهذا منهج خاطئ في القراءة.

وأضاف: لو كان ملف إيران بيد الإنجليز وهم خبراء الشرق الأوسط، لما فعلوا ما يفعله ترامب الآن في الخليج، منوها بأن الإنجليز أكثر حذراً ودهاءً وهدوءاً.. الإنجليز يُفضّلون تحريك وتثوير الأقليات غير الفارسية في إيران عرب وكُرد وبلوش وغيرها، بالإضافة إلى استمرار العقوبات الاقتصادية للضغط على نظام الملالي في طهران دون هذه الضجة في الخليج.

وأوضح أن طريقة ترامب محصولها النهائي يخدم إيران لأنها توحّد الداخل الإيراني وتعيد الاصطفاف الإقليمي والعالمي لصالح إيران، منوها بأنه يفضل الطريقة الإنجليزية على طريقة ترامب.