بالفيديو.. إلهام شاهين: "ثورة يناير خربت البلد"

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الفنانة إلهام شاهين
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متابعات-علا خطاب

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خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، انتقدت الفنانة إلهام شاهين، ثورة 25 يناير، قائلة إنها "ليست ثورة ولا تُعني لها شيئًا وأدت إلى خراب البلد؛ لصالح الإخوان".

كما صرحت إلهام شاهين، خلال لقائها، بأن "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان محترمًا وأبدى استعداده للاستماع إلى الشباب وتلبية طلباتهم، إلا أن أغراض الثورة كانت تخريب البلد".

وعلى جانب آخر رفضت إلهام شاهين بشدة فكرة الزواج من رجل يصغرها بـ 25 عامًا قائلة: "مستحيل أتجوز حد أصغر مني أوي كده ده أنا أبقى أتجننت، ممكن لو أصغر بسنتين تلاتة".

وكشفت إلهام شاهين عن أنها كانت تُعالج عند دكتور نفسي عقب وفاة والدتها، لافتة إلى أنها حتى الآن لا تستطيع تصديق أنها توفيت وتركتها وحيدة.

كما أوضحت أنها لم تتعمد إدخال شقيقها "أمير" بـ"العافية" إلى مجال التمثيل، ولكن هو يمتلك موهبة وكان يعمل ممثلا من قبل أن تدعمه.

شاهد الفيديو ..


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