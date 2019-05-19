  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:03 ص
بحث متقدم
الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية

الجبير

الجبير يرد على تهديد "البغدادي"

الفنانة إلهام شاهين

بالفيديو.. إلهام شاهين: "ثورة يناير خربت البلد"

النفيسي

النفيسي: للأسف هذا ما يحدث داخل الدول العربية

وزير الزراعة الاسرائيلي

وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

جثة

كشف غموض مقتل "رجل الزمن الجميل" .. والجاني يمثل الجريمة بحزن شديد

عمرو دياب

إلهام شاهين: لهذه الأسباب منعت شقيقتي من الزواج بعمرو دياب

بكري

بكري يرد على نداء الملك سلمان: نكون أو لا نكون

صلاح

تعرف على الشابة التي ظهرت مع صلاح .. وهذا أغرب ما قاله لها

الجبير يرد على تهديد "البغدادي"

الحياة السياسية

الجبير
الجبير

وكالات

أخبار متعلقة
#

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

#

حبس عاطل متهم باغتصاب ربة منزل بالعجوزة

#

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

#

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

نفى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، تصريحات الناشط الفلسطيني إياد البغدادي، الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السلطات السعودية له.

وقال "الجبير" للصحفيين: "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» البحرين تطالب مواطنيها مجددًا بمغادرة العراق وإيران" فورًا"
» شاهد أول ظهور لنجل "رضا عبد العال"
» نجل مطرب شهير: أعتبر أشهر أغانيه "صدقة على روحه"
» فنانة شهيرة تبكي: لهذا ذهبت لطبيب نفسي
» فنانة شهيرة: هذه حقيقة تحولي من الإسلام للمسيحية
» 8 من لاعبي الزمالك مهددين بالإنذار الثاني في مباراة نهضة بركان
» رأي غير متوقع لـ"ياسمين صبري" في برنامج رامز جلال
» استدعاء فنان ساخر "أساء" لمصابي حرب سعوديين
» «جروس»: أثق في لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان
» "العسكري" يكشف مصدر إطلاق النار على معتصمي السودان
» «الجعواني»: بطل الكونفدرالية لن يحسم إلا في برج العرب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة