حرب بين رانيا بدوي وبسمة وهبة.. ونشطاء: كيد نسا

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انتقدت الإعلامية رانيا بدوى، برامج المقالب التي تذاع خلال شهر رمضان قائلة: "إن برنامج رامز جلال يعكس الحالة التي نعيشها من تناقض واضح وشيزوفرينيا شديدة، فالجمهور دائم النقد والذم سنويًا للبرنامج، ومع ذلك نسعى في العام المقبل أن نكون من أكثر متابعيه، ونكون سببًا في حصوله على أعلى نسب مشاهدة.

وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامج "نشرة رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "فيس بوك ويوتيوب": "المشاهدين والضيوف ومقدم البرنامج نفسه يعلمون جيدًا أن البرنامج كله كذب في كذب، كلنا بنكذب على بعض، كلنا نعلم أن الآخر يكذب علينا ونمثل أننا نصدقه وهكذا، لذا نستمر في مشاهدتنا لبرنامج مقالب رامز رغم أفكاره التقليدية".

أيضًا استنكرت الإعلامية برنامج "شيخ الحارة" للمذيعة بسمة وهبة قائلة: "أن الأمر نفسه ينطبق علي برنامج "بسمة وهبة " فبعض الجمهور يصف البرنامج بأنه نموذج للإعلام غير المحترم، وأنه قائم على الفضائح وأسرار البيوت، ومع ذلك يتابعه الملايين.

وتضامن بعض نشطاء التواصل الاجتماعي مع تصريحات "بدوي" واصفين إيها بالصادقة ، فيما انتقدها آخرون معتبرين ذلك "غيرة وكيد نسا، من زملائها بعد أن كتب الإعلامي مفيد فوزي نهايتها ببرامج التوك شو إثر خلاف قديم بينهما علي الهواء والذي عقبه اختفاء ملحوظ لـ"بدوي " عن الشاشة للتتجه إلي برنامج "كلام رنوش" عبر صفحتها الشخصية، ويوتيوب".

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