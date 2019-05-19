  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
بالفيديو.. والدة خالد سعيد : بشكر مبارك لكشفه الفساد

وفاة والدة خالد سعيد

سيف الإسلام

نجل القذافى يكشف مفاجأة عن السعودية وقطر

تابلت

مفاجأة .. تعطل تابلت اختبار أولى ثانوى بعدد من اللجان

عادل

عادل إمام يجدد المعركة بين ساويرس وعمار على

ترامب

تطور سريع.. أول نائب جمهورى يطالب بعزل "ترامب"

رانيا بدوي

حرب بين رانيا بدوي وبسمة وهبة.. ونشطاء: كيد نسا

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

"منصور" يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

الشيشة الالكترونية

رسميا.. رفع الحظر عن الشيشة والسجائر الإلكترونية بالسعودية

انيا

تصريح مفاجئ من إعلامية شهيرة عن الفاروق عمر

محمد مرسى

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

رسميا.. رفع الحظر عن الشيشة والسجائر الإلكترونية بالسعودية

عرب وعالم

الشيشة الالكترونية
الشيشة الالكترونية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأمر بالمعروف تحقق في فاتورة هاتف بـ6 ملايين ريال

#

السراج يدعو إلى رفع حظر السلاح عن حكومة الوفاق الليبية

#

رسميا .. الاتحاد التونسي يصدم جماهير الزمالك ببيانه عن "ساسي"

#

الزمالك يرفع إيقاف "كهربا" ويكتفى بتغريمه ماليًا

رفعت الهيئة العامة للجمارك بالسعودية الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية؛ وذلك ابتداء من اليوم 1440/9/14هـ، الموافق 2019/5/19م.

وعن التفاصيل، أصدرت الهيئة تعميم وجهت فيه المختصين في المنافذ برفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية ووسائل تدخينها الخاضعة للبنود الجمركية.

حيث تسمح الهيئة للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب الآتي:

– ىجهاز واحد من أصناف شيشة إلكترونية، سيجارة إلكترونية.

(200) سيجارة ذات التسخين الكهربائي.

– كمية (60 مل) من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أوضحت منذ أشهر أنه يُمنع استيراد الشيشة الإلكترونية، وذلك في خبر نشرته ” صدى ” بعنوان ”الجمارك” تكشف موقف الشيشة الإلكترونية من الاستيراد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على دعاء "التوبة" المستجاب
» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات
» الاتحاد الأوروبي يغرم توتنهام 10 آلاف يورو.. تعرف على السبب
» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"
» اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام المساعد
» فنانة شهيرة: "تزوجت هذا الشخص طمعًا في رجولته"
» المركزى يطرح أذون جديدة بـ17 مليار جنيه
» ينجب طفلًا من ابنته ويقتله بطريقة مروعة فى البساتين
» عامل يسحب "السيفون" على جنين ميت
» يحمي من السرطان.. 5 فوائد صحية للتمر
» نظر دعوى وقف برنامج رامز جلال.. اليوم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

بيليه - 38 %
مارادونا - 38 %
ميسي - 23 %
اجمالى المصوتين:569

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة