تطور سريع.. أول نائب جمهورى يطالب بعزل "ترامب"

صرح النائب الجمهوري، جاستن أماش، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انخرط في سلوك قد يستوجب "عزله"، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الأبيض.

ووجّه النائب عن ولاية ميشيجان اتهامًا لوزير العدل، وليام بار، بتضليل العامة "عمدًا" بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، المرتبط بتدخل روسيا الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وأوضح "أماش" في سلسلة من التغريدات، أنه "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونجرس"، مشيرا إلى أن التقرير حدد "عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة".

وتابع أنه "بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص غير الرئيس الأميركي".

وأضاف أنه "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) العزل".

وتجاوزت تصريحات أماش حتى تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديمقراطية البارزة في الكونغرس.

وحضت النائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب.

وقالت ردا على تغريدات أماش: "لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي لعزل (الرئيس) قد ترغب بأن تدعمه معي".