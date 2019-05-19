» كواليس تدريب الأهلي استعدادًا لـ"الدراويش"

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استأنف لاعبو النادى الأهلى تدريباهم مساء أمس، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.  

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية في إطار برنامجهم الموضوع من الجهاز الفني.

وشارك اللاعب أيمن أشرف في المران، بعدما تخلص من القناع الطبي الذي استعان به مؤخرًا؛ بسبب إصابته في الحاجز الأنفي،

كما انتظم النيجيري جونيور أجايي هو الآخر في المران، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي.


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