» كيف تتخلص من التهابات المعدة فى 4 خطوات

19 مايو 2019 - 10:45 ص

يعاني معظم الناس من التهابات المعدة بصورة دائمة وفي بعض الحالات لا يأتي الدواء أثره، إلا أن هناك بعضا لنصائح الطبية التي تقلل كثيرا من تلك الالتهابات المزعجة وبالتدريج تختفي تماما.

وأوردت صحيفة إكسبريس البريطانية مجموعة من النصائح المفيدة للتخلص من حرقة المعدة التي تنجم عن انتقال الحموضة إلى أعلى الحلق لتسبب إزعاجا كبيرا:

- تناول وجبات صغيرة على دفعات

بحسب خبيرة التغذية ليلي جونز فإن تناول وجبات كبيرة يدفع المعدة لإنتاج المزيد من الأحماض والتي قد تندفع إلى البلعوم بسبب امتلاء المعدة؛ لذا يُنصح بتناول وجبات صغيرة لتجنب حرقة المعدة.

- تناول الطعام ببطء

يُنصح بتناول الطعام ببطء وقضاء وقت كاف في مضغه لأن الدماغ يحتاج لـ 20 دقيقة على الأقل ليعطي إشارة للمعدة بالشبع.

- تناول الطعام بعيدًا عن التليفزيون والهاتف

بما أن الامتلاء يزيد من احتمال حدوث حرقة المعدة، فلابد من تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون لأن ذلك يدفعنا لتناول المزيد من الطعام دون أن ندري.

- تجنب التدخين

يعتبر التدخين وتناول المشروبات الكحولية من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمال حدوث حرقة المعدة، لذا لا بد من التخفيف قدر المستطاع من تناول المشروبات الكحولية والإقلاع عن التدخين.