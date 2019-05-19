معلمة تقتحم صيدلية بـ"مطواة" لمحاولة سرقتها

19 مايو 2019 - 11:43 ص

تمكن ضباط مباحث مركز طوخ، من ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وبحوزتها سلاح أبيض وبنج موضعي لمحاولتها سرقة الصيدلية.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي، بقيام سيدة بالدخول لصيدلية بشارع مصرف الحصة - بندر طوخ - دائرة المركز، وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي وتهديد العاملة بالصيدلية.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين قيام "م. م." 39 عامًا، مدرسة رياض أطفال، بالدخول لصيدلية في شارع مصرف الحصة - بندر طوخ - دائرة المركز، وبحوزتها "سكين" وبنج موضعي "بخاخة"، وقيامها بتهديد عاملة الصيدلية "دعاء ب." 23 عامًا، عاملة، وشروعها في سرقة نقود من داخل الصيدلية، إلا أن الأخيرة قامت بالصراخ، وعلى إثر ذلك تجمع الأهالي وأمسكوا بالمتهمة.

وبسؤال شهود الواقعة، قرروا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واستكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمة المضبوطة، وتولت النيابة التحقيق.