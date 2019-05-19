تعرف على أول حالة "خلع" عند الفراعنة

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كشف المؤرخ بسام الشماع، عن تفاصيل عقد الزواج عند المصريين القدماء، التي استمرت بعض طقوسها حتى الآن، ومن بينها "القايمة".

وقال "الشماع"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أي عقد الزواج عند المصريين القدماء كان يتضمن اسم الزوج والزوجة، ووالد ووالدة الزوج والزوجة، وذكر الأغراض التي أحضرها كل من الزوج والزوجة، بما يسمى حاليًا "القايمة".

وأضاف، أن العقد يتضمن شرطًا "طريفًا" في حالة حدوث الطلاق، وهو أن تعيد الزوجة جميع الأغراض التي أحضرها الزوج، وأيضًا الملابس التي اشتراها لها".

وتابع الشماع أن أول حالة "خلع" في التاريخ، وهي بردية قديمة مسجل عليها طلب الطلاق من امرأة.

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