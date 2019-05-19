قرار تاريخي في السعودية.. تعرف عليه

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

المؤسسات الحكومية

رمضان

في قرار تاريخي بدأت منذ صباح اليوم وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، تطبيق نظام الدوام المرن الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته.

وأعلنت الوزارة السعودية، أن "خيارات الدوام المتاحة لموظفيها هي من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا أو من الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت أن "تطبيق نظام الدوام المرن الجديد سيكون لفترة تجريبية خلال شهر رمضان، وأن على كل موظف أن يختار أي خمس ساعات تناسبه ابتداء من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساء بالتنسيق من مديره المباشر".

وكانت وزارة الخدمة المدنية المسئولة عن موظفي القطاع العام في السعودية، قد حددت أوقات العمل في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بخمس ساعات يوميا فقط، تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الثالثة بعد الظهر.


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