فيديو نادر لرجل الحرب الأول بالسعودية عن الحوثيين

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تداول نشطاء مقطع فيديو للأمير الراحل عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حينما شن هجوما لاذعا ضد إيران قائلاً: "إنهم شرذمة أمَرَها الشيطان بإحداث خلل غير مقبول، ويجب القضاء عليهم بشكل نهائي؛ فالقضاء الجزئي غير مفيد".

واسترجع النشطاء ذلك الفيديو عقب الأحداث الأخيرة والسياسات العدوانية الإيرانية المتزايدة تجاه المملكة العربية السعودية.

وانطلقت كلمات الأمير الراحل من الحدود بين الجنود والمعسكرات والنقاط الحدودية، بعيدًا عن المكاتب؛ حيث كان رجل الحرب الأول في العام 2009، عندما تصدى جنود المملكة الذين خاضوا حربًا شرسة ضد جماعة الحوثيين اليمنية آنذاك، وأجبروهم على الابتعاد عن حدود المملكة، وتحييد خطرهم.


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