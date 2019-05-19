انهيار عقار مكون من طابقين فى منطقة عابدين

19 مايو 2019 - 01:32 م

انهار عقار مكون من طابقين بمنطقة عابدين دون وقوع إصابات، وتلقى الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغًا من الأهالى بتصدع عقار وانهياره بشارع الجزيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث ورجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة إلى مكان الواقعة وتبين أن العقار قديم وآيل للسقوط ومهجور منذ 20 عامًا، كما دلت المعاينة أن العقار انهار دون وقوع أى وفيات أو مصابين، وقام رجال المباحث بفرض كردون أمنى بمحيط المنزل المنهار لحين رفع الأنقاض.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.