الرئيس يطلق التميمة الرسمية لأمم إفريقيا

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة له نموذجاً للتميمة في ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الإستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كل من والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.


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