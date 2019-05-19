"جريشه" حكماً لنهائي أبطال إفريقيا

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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا بالدوري
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جهاد جريشة

الترجى التونسى

الوداود

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اسناد مهمة ادارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البضاوي المغربي للحكم المصري جهاد جريشه.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي سيديرها الحكم المصرى جهاد زغلول جريشة بمساعدة وليد أحمد على من السودان و الجزائري عبد الحق التشيالي.

وتفوق الترجي التونسي على مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالى لمسابقة دوري أبطال افريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوى المغربى مع الأهلى المصري فى نهائي نسخة 2017، والترجي التونسي مع الاهلي المصرى أيضاً فى نهائى نسخة 2018.

جدير بالذكر أن الوداد البيضاوي المغربي توج بطلاً لنسخة 2017 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما حصل الترجي التونسي على لقب نسخة 2018.


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