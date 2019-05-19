» "آداب طنطا" تعلن محظورات في امتحانات نهاية العام الدراسى

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محظورات

كشفت كلية الآداب بجامعة طنطا ،عن قائمة محظورات بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 - 2019 ، وفق ما أقره مجلس الكلية الأخير، حفاظاً على سير أعمال الامتحانات داخل اللجان.

وشدد المجلس على مصادرة أداه الغش المضبوطة مع الطلاب أياً كانت الوسيلة المستخدمة "موبايل، نظارة، ساعة، كارت، كارت فيزا..." بعد صدور قرار الادانة ضد الطالب من جهة التحقيق على أن يصدر قرار لاحق من مجلس بكيفية التصرف في الأجهزة التي تم مصادرها.

وأوضح المجلس أنه يجب الالتزام بالآتي:

- عدم اصطحاب أي أداه أو أجهزة تحتوي على مادة علمية مادة الامتحان داخل مقر اللجنة.

- إغلاق هاتف المحمول ووضعه أمام الطالب وليس في ملابسه أو إعطاه لملاحظ اللجنة قبل بدء الامتحان.

- الالتزام بالهدوء وعدم إحداث أي شغب في لجنة الامتحان.

- عدم وضع سماعة لاسلكية أو غير لاسلكية داخل الأذن، أو تركها داخل الملابس أو الحجاب، حتى وإن كانت غير متصلة بالهاتف المحمول وتسليمها لملاحظ لجنة الامتحان.

وأكد القرار أنه في حالة عدم الالتزام بتلك التعليمات أو مخالفتها سيعد ذلك من قبيل الغش أو الشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب في الجزاء التأديب، ومصادرة الأداة المضبوطة.

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