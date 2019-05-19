  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا بالدوري

"جريشه" حكماً لنهائي أبطال إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يطلق التميمة الرسمية لأمم إفريقيا

شاهد.. لقطات صعبة في حادث انفجار سيارة الدقي

انفجار جسم غريب بالقرب من أتوبيس سياحي بالهرم

صلاح

"صلاح" يحصد الـ11 في قائمة الأسرع بالبريميرليج

الخشت

«الخشت» يطالب النواب بـ7 مليارات جنيه

الغاز المسال لقطر من الامارات

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

الخضروات في المغرب

عاصمة عربية تحتفل بأسعار البصل في رمضان

ارشيف

فيديو نادر لرجل الحرب الأول بالسعودية عن الحوثيين

امم افريقيا

الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019

السعودية

قرار تاريخي في السعودية.. تعرف عليه

نجم منتخب الفراعنة يقع في فخ رامز في الشلال الليلة

الصفحة الأخيرة

رامز في الشلال
رامز في الشلال

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

رأي غير متوقع لـ"ياسمين صبري" في برنامج رامز جلال

#

تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة

#

رامز في الشلال لـ"أسر ياسين": فتي أحلام المراهقات

#

«عبد العال»: «بنتي عيطت من مقلب رامز فيا»

احمد حجازى

وست بروميتش

رامز جلال

رامز في الشلال

يقع اللاعب أحمد حجازي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف وست بروميتش، في فخ رامز جلال من خلال برنامج المقالب "رامز في الشلال".

ويحل اليوم الكابتن أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقة الليلة من البرنامج.

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم منتخب الفراعنة يقع في فخ رامز في الشلال الليلة
» "آداب طنطا" تعلن محظورات في امتحانات نهاية العام الدراسى
» ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة
» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص
» احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى
» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"
» احذر هذه الأطعمة خلال وجبة الإفطار
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة
» هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"
» غلق مئات المحال التجارية في عاصمة عربية.. لهذه الأسباب
» الأرض تتعرض لظاهرة ستتكرر بعد عامين

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة