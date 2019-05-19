» نجم منتخب الفراعنة يقع في فخ رامز في الشلال الليلة

19 مايو 2019 - 05:29 م

يقع اللاعب أحمد حجازي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف وست بروميتش، في فخ رامز جلال من خلال برنامج المقالب "رامز في الشلال".

ويحل اليوم الكابتن أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقة الليلة من البرنامج.

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.



