  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

الملك سلمان

قرار سعودي بـ250 مليون دولار للشعب السوداني

تجار السجائر يطالبون بمنع بيعها غدًا

قرار مهم من السعودية بشأن السجائر الإلكترونية

جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا بالدوري

"جريشه" حكماً لنهائي أبطال إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يطلق التميمة الرسمية لأمم إفريقيا

شاهد.. لقطات صعبة في حادث انفجار سيارة الدقي

انفجار جسم غريب بالقرب من أتوبيس سياحي بالهرم

صلاح

"صلاح" يحصد الـ11 في قائمة الأسرع بالبريميرليج

الخشت

«الخشت» يطالب النواب بـ7 مليارات جنيه

الغاز المسال لقطر من الامارات

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

الخضروات في المغرب

عاصمة عربية تحتفل بأسعار البصل في رمضان

دلالات دعوة رئيس الجمهورية السابق للتبرع

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

أخبار متعلقة
#

"البرادعي" يدعو شعوب الثورات العربية للتكاتف

#

"البرادعي": يعلمنا التاريخ أن إرادة الشعوب تنتصر

#

البرادعي عن عقوبة الإعدام: طالبت الأمم المتحدة بهذا الإجراء

#

"موسى" يطالب بالاستعانة بـ"البرادعي" في التعديلات الدستورية

حدثني صديق عزيز في نبرة كلها حزن وإستياء قد تصل لدرجة الإحباط الشديد وكان السبب هو سماعه صوت المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق في إذاعة القرآن الكريم وهو يناشد الناس ويدعوهم للتبرع لإحدي المستشفيات ضمن إعلانات التبرعات تلك والتي تحتل مساحة من الوقت ليست بالقليلة في إذاعة للقرآن الكريم؟، لكنني راجعته في أنه قد يكون سمع بالخطأ لكنه أكد لي أن الإعلان بصوت الرجل الجليل والذي ذكر إسمه بمثابة إمضاء في آخر الإعلان.قلت لصديقي وما الذي يضايقك في أمر كهذا وهو في النهاية المقصود به حث الناس علي فعل الخير والتبرعات، لكنه غضب علي كلامي هذا وقال بقطع النظر علي ما يشوب حملات التبرعات تلك- والتي زادت بصورة غير مسبوقة- من علامات إستفهام علي مآلات الأموال حصيلة الحملات لأنه وكما يعرف الجميع كانت هناك مشكلة كبيرة وشهيرة منذ أشهر قادها الأستاذ وحيد حامد فيما يخص فساد مالي وإداري قيل أنه في مستشفي شهير للسرطان وقائم وإنشيء علي التبرعات منذ عقود.
يري صديقي أنه مهما كان نبل الهدف وخيرية مقصده فإنه لا يبرر مطلقاً الإستعانة بشخص جليل رأس المحكمة الدستورية ورأس البلد وجلس علي كرسي الحكم لبلد بحجم ومكانة مصر، وقد يكون من الأوقع والأنسب كما تفعل بعض الدول في بعض الحملات-وليس بالضرورة للتبرع- قيام فنان معروف أو رياضي مشهور وغيره من الشخصيات العامة والتي لها مصداقية عند الناس، لكن إقحام السيد المستشار عدلي منصور وهو شخصية معروفة عالمياً في حملات التبرع قد يعطي إنطباعاً سلبياً عن حال البلد والذي ومن ثم ينعكس بالسلب علي الإستثمارات التي نرجوها من الخارج ونتمني أن تزداد!!!.
منهج الإستسهال في بعض الأمور والخوض فيما لا تقدره بعض العقول  التي تعودت علي الفهلوة والتي لا تدري حجم التداعيات الناتجة عنها وهو أمر قد يكون هيناً عند البعض وهو عند الآخرين شديداً، ما الذي كان يفكر فيه أو يهدف إليه من تفتقت به قريحته من مسئولي الإذاعة كي يستغل شخص رئيس الجمهورية السابق للإعلان عن التبرعات، هل هي المصداقية في وظيفة الرجل السابقة أم عمره ووقاره؟، أم أننا من الآخر نفعل وكما يقول العامة "أي شيء وخلاص"؟.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" و"البيئة" يحتفلان بافتتاح أول مركز للحفريات الفقارية
» "الخشت": مجانية التعليم لمن يستحقها واجب علي الجامعة
» نجم منتخب الفراعنة يقع في فخ رامز في الشلال الليلة
» "آداب طنطا" تعلن محظورات في امتحانات نهاية العام الدراسى
» ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة
» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص
» احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى
» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"
» احذر هذه الأطعمة خلال وجبة الإفطار
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة
» هكذا علق سياسي مصرى على بطولة "الشوارب واللحى"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:21 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة