قرار مهم من السعودية بشأن السجائر الإلكترونية

19 مايو 2019 - 06:08 م

قررت الحكومة السعودية اضافة السجائر الالكترونية الي قائمة الأسعار المشمولة بالضريبة، علي الرغم من انه لم يتم اقرار زيادة علي أسعار التبغ.

وجاءت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، فإن اللائحة المعدلة نصت على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100 في المائة على منتجات التبغ، و50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على مشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات المحلاة، 100 في المائة على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100 في المائة على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

يشار إلى أن السعودية بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 11 يونيو 2017، وذلك بنسبة 100 في المائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، في حين طبقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة. ومن أبرز الأهداف التي تحققها الضريبة الانتقائية، الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها، إضافة إلى مساعدة الراغبين في الإقلاع عنها.

وتشير التجارب الدولية إلى أن فرض هذه الضريبة يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلا "وهم الفئة الأكبر" للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها، كما أن ارتفاع تكاليف المواد الضارة يوجه الشركات المنتجة للسلع الضارة لإيجاد بدائل لتتجنب تسديد الضرائب على منتجاتها.