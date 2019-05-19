قرار سعودي بـ250 مليون دولار للشعب السوداني

19 مايو 2019 - 06:16 م

قامت وزارة المالية السعودية بإيداع مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعلنت المملكة في 21 أبريل 2019م، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وبهذه المناسبة أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.