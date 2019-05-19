  • الأحد 19 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:39 م
بحث متقدم
السفارة الأمريكية في القاهرة

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

اغتصاب

مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت

القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

بيان من الأسطول الأمريكي بشأن بدء التحرك العسكري ضد إيران

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

مصر تحصد المركز40 فى البحث العلمى بـ" الذكاء الاصطناعى"

رسميًا.. دول الخليج تطبق القيمة المضافة

دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي

السعودية

"توطين " وظائف جديدة بالسعودية

جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا بالدوري

"جريشه" حكماً لنهائي أبطال إفريقيا

شاهد.. لقطات صعبة في حادث انفجار سيارة الدقي

انفجار جسم غريب بالقرب من أتوبيس سياحي بالهرم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يطلق التميمة الرسمية لأمم إفريقيا

بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف تطيح بمختار
رانيا يوسف

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وصلة رقص لـ"رانيا يوسف" و"غادة عادل" بالجونة

#

أمنية جريئة لـ"شيرين عبد الوهاب "على الهواء

#

شاهد: شيرين عبد الوهاب ترقص بلدي على الهواء

#

شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها

انستجرام

راغب علامة

إلهام شاهين

رانيا يوسف

أدت الفنانة رانيا يوسف وصلة رقص بمشاركة الفنانة الهام شاهين علي انغام اغنية الفنان راغب علامة "اللي باعنا خسر دلعنا".

وقامت رانيا بنشر مقطع فيديو جديدا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تناولهما السحور، وأدائهما وصلة الرقص.

 وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع الذي حقق 16.000 مشاهدة.

وكانت رانيا، نشرت عدة صور جديدة، عبر "الإنستجرام"، بصحبة مجموعة من الفنانين والفنانات، خلال تناولها السحور، مساء أمس، كان أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، نجلاء بدر، أمير شاهين، وإنجي المقدم.

وتألقت الفنانة بفستان "تايجر" متوسط الطول، مكشوف من جهة الصدر، مع مكياج هادئ، وشعر منسدل.

شاهد الفيديو..


View this post on Instagram

#ramadanvibes?? @elhamshahin1

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إكرامي وقفشه يدعمان عمر صلاح
» بالفيديو.. وصلة رقص لرانيا يوسف والهام شاهين في لبسحور
» "التعليم" و"البيئة" يحتفلان بافتتاح أول مركز للحفريات الفقارية
» "الخشت": مجانية التعليم لمن يستحقها واجب علي الجامعة
» نجم منتخب الفراعنة يقع في فخ رامز في الشلال الليلة
» "آداب طنطا" تعلن محظورات في امتحانات نهاية العام الدراسى
» ظهور جديد لقاضية في التلاعب بالبورصة
» اعتنق الإسلام .. وأسلم على يديه 6 آلاف شخص
» احذر.. لمبات الـ"ليد" قد تسبب العمى
» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"
» احذر هذه الأطعمة خلال وجبة الإفطار

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة