دوريات بحرية مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي

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الاسطول الامريكى

دول التعاون الخليجي

تخريب لاسفن

ذكر الأسطول الأمريكي الخامس اليوم الأحد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالخليج العربي أمس السبت .

وأوضح الأسطول الذي يقع مقره في البحرين  في بيان له عبر موقع فيسبوك أن دول المجلس تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي.

وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لهجمات "تخريبية" في خليج عمان، قرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية قبالة سواحل إمارة الفجيرة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد الماضي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن سفينتين من بين السفن الأربعة ترفعان علم المملكة العربية السعودية. وذكرت شركة "البحري" أن إحدى السفينتين تابعة لها. بينما تتبع السفينة الثانية شركة "البحر الأحمر" للملاحة البحرية، وهي شركة خاصة تأسست في جدة عام 1987 وتتخذ من دبي مقرا لها .

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية للإمارات .

وتحمل السفينة الثالثة علم الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أكده مدير ميناء الفجيرة الكابتن موسى مراد في تصريح لـCNN ، فيما قال مسؤول في المجلس الوطني الإماراتي للإعلام إن السفينة الرابعة تحمل علم النرويج .

ووقع الحادث بعدما حذرت إدارة الملاحة البحرية الأمريكية، الجمعة الماضية، من أن إيران أو عملائها قد يتخذون خطوات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها ويستهدفون سفنا تجارية وناقلات نفط والبنية التحتية لإنتاج النفط بالمنطقة.


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