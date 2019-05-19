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الزناتى:

فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غدًا

الحياة السياسية

حسين الزناتي
حسين الزناتي

المصريون

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صرح  حسين الزناتى السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين أن غدًا الاثنين الموافق 15 رمضان يشهد عرضاً فنياً لفرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة 4عروض فنية فى شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة تم تنظيم حفلين منهما  لفرقتى  العريش وسوهاج للفنون الشعبية  وذلك يومى 11 و 13 رمضان، ويتبقى عرض آخر بعد عرض فرقة مطروح للفنون الشعبية  يوم 18 من رمضان  لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية

وقال الزناتى فى تصريحات له، إن هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عواض الذى لا يألوا جهداً فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة  الصحفيين   الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية الى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .

وأضاف الزناتى، أن الزميل الكاتب الصحفى ايهاب شام، كان له دور كبير فى الاتفاق الذى جرى بين  هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين لتقديم هذه العروض على مسرحها .




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