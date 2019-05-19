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تفجيران يهزان العاصمة الصومالية مقديشو

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انفجاري مقديشو
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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هز تفجيران قويان، اليوم الأحد، العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب الشرطة ومصدر أمني.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، زكية حسين، في تغريدة عبر "تويتر"، إن التفجير الأول نتج عن سيارة ملغمة انفجرت في ساحة "اسكاشتدا" قرب فندقي "منه" و"SYL " وسط مقديشو.

وأضافت أن التفجير لم يسفر عن خسائر بشربة، وألقي القبض على شخصين مشتبه بهما قرب موقع التفجير.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء "الأناضول" إن تفجيرا ثانٍ وقع بعد نحو ساعة من التفجير الأول، بين تقاطعي "زوبي ودن وداغتا" في حي ودجر، شرقي العاصمة.

وتابع أن التفجير يُعتقد أنه ناتج عن مواد متفجرة ألصقت بسيارة كانت تمر في المكان.

ولم يتضح على الفور إن كان التفجير الثاني قد أسفر عن خسائر بشرية أم لا، كما لم تعلن أية جهة مسئوليتها على الفور.

وسقط أربعة قتلى، الثلاثاء الماضي، في تفجير انتحاري استهدف مركزا حكوميًا وسط مقديشو، وتبنته حركة "الشباب" المتشددة.


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