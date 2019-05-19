الزمالك يستعد لنهائي الكونفدرالية بـ«9 شاشات»

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المصريون

الزمالك

الكونفدرالية

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على توفير 9 شاشات عرض عملاقة داخل النادي، لنقل مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

وقرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، التحرك من الفندق إلى الملعب البلدي بمدينة بركان الذي تقام عليه المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عقب تناول اللاعبين طعام الإفطار.

ويواجه الزمالك، فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية، في الثانية عشرة الليلة بتوقيت القاهرة.


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