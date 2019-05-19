زوجة"الفيشاوي" تعلن إصابتها بمرض خطير:"هموت خلاص"

19 مايو 2019 - 10:47 م

كشفت ندى الكامل ، زوجة الفنان ?أحمد الفيشاوي? ، عن معاناتها من شدة المرض والعلاجات ، وكتبت منشور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تستنجد فيه بالله .

وفي البداية استعانت ندى الكامل، بسورة “الفلق” ، وعبّرت عن وجعها قائلة : “كفاية بقى هموت خلاص.. ومش عارفه لسة عندي إيه.. كفاية بقي بجد.. الله… تعبانة يا رب.. اسمع صوتي يارب.. أرجوك أنا تعبانة ولا نوم فيه راحة ولا حتي وجع بيروح ساعة.. ضعفت أوي وجسمي انهار، وعقلياً قربت أتدمر وأتجنن.. أرجوك اسمعني، حد يقول لي أعمل إيه”.

واختتمت: “الحمدلله لله علي نعمك يارب بس ولادي مش عاوزه أسيبهم.. مش عاوزة أي حاجة تانية حد بيفتكرها إنها مفرحاني أو نعم كتير حد بيبص عليها.. أنا مبقتش حتي بعرف آكل زي الناس.. الرحمة يا ناس”.



