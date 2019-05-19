» إنتر ميلان يسقط أمام نابولي برباعية

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نابولي

إنتر ميلان

سقط فريق نابولى أمام فريق إنتر ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

أنهى نابولى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله اللاعب البولندى بيوتر زيلينسكى فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية فشل حارس إنتر فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى أضاف نابولى ثلاثية عن طريق درايس ميرتينز وهدفين لفابيان رويز فى الدقائق 61، 71 و 78، بينما سجل هدف إنتر ميلان الوحيد ماورو إيكاردى فى الدقيقة 81 من زمن المباراة من ركلة جزاء.

ووصل دريس ميرتينس إلى (108 أهداف) تجاوز أتيلا سالوسترو (107) ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ نابولي، بعد ماريك هامشيك (121) وديجو مارادونا (115) .

بهذا الفوز رفع نابولى رصيده للنقطة 79 فى المركز الثانى، خلف يوفنتوس المتصدر بـ90 نقطة، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند 66 نقطة فى المركز الرابع.

 


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