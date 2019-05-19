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مصرع 4 أمريكيين وكندي إثر تحطم طائرة بهندوراس

عرب وعالم

تحطم طائرة
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن جيش هندوراس، اليوم الأحد، مصرع 4 أمريكيين وطيار كندي، الأحد، إثر تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جزيرة رواتان شمالي البلاد.

وقال خوسيه دومينغو ميزا، المتحدث باسم جيش هندوراس، تأكيده جنسيات الضحايا الخمسة في الحادث الذي وقع، السبت، حسب "أسوشيتد برس".

وأضاف في بيان أن طائرة من طراز "بايبر شيروكي 6" سقطت في المحيط الأطلسي بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان السياحية متجهة إلى ميناء مدينة تروجيلو (شمال).

وأوضح المصدر أن قوارب الإنقاذ وغواصي الشرطة تمكنوا من انتشال جثث 4 أشخاص بعد دقائق من تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم نقل الشخص الخامس إلى مستشفى قبل أن توافيه المنية متأثرًا بجراحة.

بدورها، أكدت السلطات الأمريكية والكندية مصرع مواطنيها، دون أن تكشف عن أسمائهم.

إلا أن السلطات في هندوراس كشفت عن هوية الطيار وقالت إنه مواطن كندي ويدعى باتريك فورست.

و "بايبر شيروكي 6" (Piper Cherokee Six ) هي طائرة أمريكية من عائلة من الطائرات الخفيفة والمصممة للتدريب على الطيران، وللعمل كتاكسي جوي، والاستخدام الشخصي، بمقعدين أو بأربعة مقاعد.


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