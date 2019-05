"ترامب" لـ"إيران": لا تهددوا أمريكا ستكون هذه نهايتكم الرسمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني من الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، عبر تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الأحد: “إذا كانت إيران تريد الحرب، فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران.”

وأضاف ترامب في تغريدته : ” لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!”.

يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الفترة الأخيرة، أعلنت إيران تعليق التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، وهددت باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 مايو 2019