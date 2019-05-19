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"ترامب" لـ"إيران": لا تهددوا أمريكا ستكون هذه نهايتكم الرسمية

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"ترامب" لـ"إيران": لا تهددوا أمريكا ستكون هذه نهايتكم الرسمية

عرب وعالم

ترامب
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محمد فضل- متابعات

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إيران

ترامب

حرب

نهاية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني من الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، عبر تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الأحد: “إذا كانت إيران تريد الحرب، فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران.”

وأضاف ترامب في تغريدته : ” لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!”.

يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الفترة الأخيرة، أعلنت إيران تعليق التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، وهددت باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب.

وفي 8 مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق على برنامج نووي مع إيران واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. وأعلنت واشنطن هدفها أن لا يكون هناك تصدير للنفط الإيراني وحثت المشترين على التخلي عن هذه المشتريات.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر/2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر. وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات التي تفرضها على طهران.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية السبت (11 مايو) ، إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط.

وقال البنتاغون في بيان: "وافق القائم بأعمال وزير الدفاع بوضع سفينة يو إس إس أرلنغتون وبطارية صواريخ باتريوت تحت تصرف المسؤول عن القيادة المركزية الأمريكية استجابة لطلب القيادة الأولى".


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