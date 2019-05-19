» يوفنتوس ينتزع تعادلًا صعبًا من أتالانتا

19 مايو 2019 - 11:48 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء يوفنتوس أمام أتالانتا، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو".

الهدف الأول جاء عبر السلوفيني يوسيب إيليتشيتش فى الدقيقة 33 من عمر المباراة ليتقدم لصالح أتالانتا.

وفى الشوط الثاني أدرك الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم اليوفي التعادل للبيانكونيري عند الدقيقة 80 .

يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالى للمرة الثامنة على التوالى ليصل حاليا إلى النقطة 90، فيما يأتى أتلانتا فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.

ويحتفل يوفنتوس اليوم بالتتويج بلقب الكالتشيو الذى حققه هذا الموسم من الجولة الـ33 من عمر اللقاء.