"الديهي": "جماعة الإخوان هم آكلي لحوم بشر"

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الإخوان

الديهى

اكلي لحوم البشر

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو من أخرج التيار الإسلامي من السجون وأطلقهم في المجتمع.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، : "محاولة اللعب مع الجماعات الإسلامية خطر، وإخراجهم من القمم والتعامل معهم  والرقص معهم، هو رقص دموي ، الإخوان هم أكلي لحوم بشر"، حسب قوله.

وتابع: "الديهي"، أن الدكتور محمود جامع الطبيب الخاص للرئيس الراحل أنور السادات أكد في كتابه أن الرئيس السادات أدرك خطورة الجماعات الإسلامية عندما انفلت الوقت من بين يديه .

وأضاف: الرئيس الراحل أنور السادات كان يخطط لسجن الإخوان والتيار الإسلامي مرة أخرى في الأيام الأخيرة قبل اغتياله.


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