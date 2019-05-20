  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:02 ص
بحث متقدم
وزارة الأوقاف

واعظات على منابر الأوقاف.. نهاية مجالس الدروس الإخوانية

الإخوان

بالتفاصيل.. هذه الدول ستحذو حذو أمريكا مع الإخوان

نشأت الديهي

"الديهي": "جماعة الإخوان هم آكلي لحوم بشر"

نظام التعليم الجديد

11 مليار جنيه تضع نظام التعليم الجديد فى مهب الريح

ابنة الفنان الشهير

بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

فجر السعيد ومبارك

«مبارك»: رفضت المشاركة في القبض على «صدام حسين»

ترامب

"ترامب" لـ"إيران": لا تهددوا أمريكا ستكون هذه نهايتكم الرسمية

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» أزمة جديدة تنفجر في وجه وزير التعليم

الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«كودجو» يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

#

الزمالك يستعد لنهائي الكونفدرالية بـ«9 شاشات»

#

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

#

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية

سجل نهضة بركان المغربي هدفا في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 1-صفر على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الليلة الماضية، ويحصل على أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب خارج ملعبه الأسبوع المقبل.
وأضاع نهضة بركان العديد من الفرص الخطيرة قبل أن يسجل له كودجو فو-دوه لابا مهاجم منتخب توغو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.
ويلتقي الفريقان، اللذان لم يسبق لهما إحراز لقب كأس الاتحاد الأفريقي من قبل، في الإياب باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الأحد القادم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يخسر من نهضة بركان في ذهاب "الكونفدرالية"
» أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية
» مقاطع إباحية تكشف مفاجآت في قضية الخادمة المغتصبة التي هزت الكويت
» توقف حركة قطارات المترو بمحطة الشهداء مؤقتًا
» أميرا قطر والكويت يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
» يوفنتوس ينتزع تعادلًا صعبًا من أتالانتا
» وزير المالية الفرنسي يهاجم أمريكا: تسعى لتدمير أوروبا
» مصرع 4 أمريكيين وكندي إثر تحطم طائرة بهندوراس
» إنتر ميلان يسقط أمام نابولي برباعية
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» علقة ساخنة من أحمد حجازي لـ«رامز»

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان