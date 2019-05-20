» مقتل 11 شخصا داخل "خمارة"

مقتل 12 إرهابيا في الشروق و أكتوبر في تبادل لإطلاق النار مع الأمن
الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما
الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: كلامك بعيد عن الاحترام والتربية
لأول مرة .. أمريكا تكشف عن الجزء الأول من "صفقة القرن"
رئيس الزمالك يصرف مكافآت للفريق كله ماعدا واحد .. فمن هو؟
واعظات على منابر الأوقاف.. نهاية مجالس الدروس الإخوانية
بالتفاصيل.. هذه الدول ستحذو حذو أمريكا مع الإخوان
"الديهي": "جماعة الإخوان هم آكلي لحوم بشر"
11 مليار جنيه تضع نظام التعليم الجديد فى مهب الريح
بالفيديو.. فنان شهير يرفض خلع ابنته الحجاب وعملها بالفن
أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "أسوشيتد بريس" الأمريكية عن وقوع مذبحة كبرى في في شمال البرازيل نتج عنها وفاة 11 شخصا.
ظهر
فجر
03:25
شروق
05:01
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22