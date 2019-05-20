قطر تكشف مفاجأة بشأن دعوة الملك سلمان

20 مايو 2019 - 10:38 ص

كشف وزير الخارجية القطري عن مفاجأة مهمة بشأن قمتي مكة الخليجية والعربية.

وأعلنت قطر أنها لم تتلق دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقل مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، اليوم الإثنين عن وزير الدولة للشئون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين"، أي القمتين الخليجية والعربية.



