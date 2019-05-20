» بسمة وهبة تحرج ضيفها.. والأخير يرفض الإجابة

"البشير" أمر ضباطه باغتصاب المتظاهرات
أول رد فلسطيني رسمي على الخطوة الأولى لصفقة القرن
قطر تكشف مفاجأة بشأن دعوة الملك سلمان
"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه
مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن
شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية
موسى: روض الفرج أصبح مزارًا يزوره الأجانب
الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا
"النمنم" يروي تفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة
"الكهرباء" للمواطنين: انتظروا مفاجأة قريبًا
محمد الخرو
ظهر
فجر
03:25
شروق
05:01
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22