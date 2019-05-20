شكوى للأعلى للإعلام ضد قناة إم بى سى

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طالب أيمن محفوظ، محامى، بإلزام قناة Mbc بإجراء التقنيات الفنية اللازمة لمنع ما يشوب هذا العمل من ألفاظ وكذلك توقيع الغرامات المالية طبقًا لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والتي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة في المجتمع".

وأضاف فى شكواه المقدمة إلى المجلس الأعلى للإعلام: "على الموقع الإلكتروني للمجلس بأنه طبقًا للقانون أنه تتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة قانونًا فيجب أن توقع عقوبة على كل من اشترك في مخالفة القانون فتوقع العقوبة على رامز جلال والشركة المنتجة للعمل وكذلك القناة المذاع عليها المادة الإعلامية التي خالفت القانون".

وتابع محفوظ في ختام شكواه: "كلنا ثقة في حكمة اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام القرار المناسب وفق ما يقتضيه الصالح العام".


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