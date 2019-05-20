ضبط 5 أطنان خل فاسد داخل مصنع بأكتوبر

20 مايو 2019 - 11:09 ص

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، عدة حملات على مصانع الأغذية وتم ضبط مصنع لإنتاج الخل المغشوش بمدينة 6 أكتوبر، وتم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "ريهام.أ" صاحبة مصنع للمواد الغذائية لإنتاج (الخل) بدون ترخيص باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمداهمة المصنع تم القبض على "محمد.أ" المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.