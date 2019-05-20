أنباء عن أزمة وقود فى لبنان

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حذّر مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فى لبنان، فادي أبو شقرا، من أزمة محروقات إذا لم يُفكّ الإضراب في الجمارك، وناشد في حديث إذاعي وزير المال علي حسن خليل التدخل وحل المشكلة خلال 24 ساعة وإلا سنكون أمام أزمة تسليم محروقات الى المحطات.

وقال فى بيان له إنه يتابع باستمرار إضراب موظفي الجمارك من شأنه أن يخلق أزمة وقود، وتحديدًا بنزين في الأسواق اللبنانية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

وأشار إلى أنه بسبب اعتكاف موظفي الجمارك لم يتم تسليم مادة البنزين إلى الشركات لتوزيعها على المحطات، ما يعني مشارفة الاحتياط الموجود لدى هذه الشركات على النفاذ، وقد يؤدي ذلك إلى حالة شلل في كل لبنان.

جدير بالذكر أن موظفي الجمارك ينفذون منذ يوم الجمعة الماضي اعتكافًا عن العمل رفضاً للمسّ بمخصّصاتهم وتعويضاتهم ضمن مشروع موازنة 2019


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