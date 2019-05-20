يقتل صديقه بطريقة بشعة ويخفى جثته بالمقابر

20 مايو 2019 - 11:15 ص

قررت نيابة البساتين إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه لسرقة "توك توك" وألقى جثته فى مقابر اليهود.

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب مروره بضائقة مالية ورغبته فى الزواج اختمرت فى ذهنه فكرة استدراج المجنى عليه لمسكنه والتخلص منه وسرقة التوك توك الخاص به، وعلى الفور شرع فى استدراج المجنى عليه للشقة سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعقب وصولهما افتعل معه مشادة كلامية مدعيا تحرشه بشقيقته، وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين المضبوط بمسكنه" حتى تأكد من وفاته.

وأشار المتهم، إلى أنه عقب ذلك قام بتكبيل الجثة بحبل بلاستيك ووضعها داخل أجولة بلاستيكية أحضرها من أحد المخابز المجارة لمنطقة سكنه، واستعان بنجل عمه "أحمد أ أ" 25 سنة، عامل، لمساعدته فى نقل الجثة، والتخلص منها بمكان العثور عليه، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بأنه لم يشترك معه فى قتله، ولكن اقتصر دوره على نقل الجثة وإخفاء التوك توك.