  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
سيد قطب

وثيقة سرية من سيد قطب لشقيق مؤسس السعودية

الإمارات

الإمارات تكشف عن موقفها مما يحدث في ليبيا

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

تعرف على موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

اشرف مروان

"مبارك": السادات كشف لي حقيقة أشرف مروان

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة لـ"الإخوان": أتمنى لكم جهنم وبئس المصير

صاروخ الطائف

بالفيديو.. أول مشهد لاعتراض صاروخ مكة

الفنان محمد رمضان

شكوى رسمية ضد "رمضان" بتهمة إهانة مجلس النواب

مبارك

مبارك: أنا غير متفائل.. وعلى العرب أن يستعدوا

الملك سلمان

14 امتيازا للحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

المتظاهرات السودانيات

"البشير" أمر ضباطه باغتصاب المتظاهرات

النيابة تحيله للجنايات..

يقتل صديقه بطريقة بشعة ويخفى جثته بالمقابر

قضايا وحوادث

ارشيفية قتل
ارشيفية قتل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع رضيعة بطريقة بشعة في كرداسة

#

اتصالًا هاتفيا دفعه لتعذيب حبيبته حتى الموت

#

تاجر يشعل النار بنفسه بسبب أزمة نفسية

#

وفاة بطلة روسيا بطريقة بشعة .. والسبب "موبايل"

قررت نيابة البساتين إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه لسرقة "توك توك" وألقى جثته فى مقابر اليهود.

 وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب مروره بضائقة مالية ورغبته فى الزواج اختمرت فى ذهنه فكرة استدراج المجنى عليه لمسكنه والتخلص منه وسرقة التوك توك الخاص به، وعلى الفور شرع فى استدراج المجنى عليه للشقة سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعقب وصولهما افتعل معه مشادة كلامية مدعيا تحرشه بشقيقته، وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين المضبوط بمسكنه" حتى تأكد من وفاته.

وأشار المتهم، إلى أنه عقب ذلك قام بتكبيل الجثة بحبل بلاستيك ووضعها داخل أجولة بلاستيكية أحضرها من أحد المخابز المجارة لمنطقة سكنه، واستعان بنجل عمه "أحمد أ أ" 25 سنة، عامل، لمساعدته فى نقل الجثة، والتخلص منها بمكان العثور عليه، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بأنه لم يشترك معه فى قتله، ولكن اقتصر دوره على نقل الجثة وإخفاء التوك توك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 تذاكر حد أقصى لكل مشجع بأمم أفريقيا
» "فيفا" يختار جهاد جريشة للتحكيم بمونديال الشباب
» بلاغ يتهم ممدوح حمزة بالانضمام لجماعة إرهابية
» "السيستم اشتغل لكن الامتحان صعب"
» "مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى أرض اللواء
» حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو لغزة بمليار ونصف
» التموين تحذر من هذا الأمر
» العثور على سلحفاة معمرة نافقة
» طبيب ينتحر عاريًا في نهار رمضان
» أحمد عمر هاشم: زيارة الأضرحة تجوز بشرط

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان