بالفيديو.. أول مشهد لاعتراض صاروخ مكة

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تداول رواد مواقع التواصل لقطات فيديو تسجل أول مشهد لاعتراض الصاروخ الباليستي المتجه إلى مكة المكرمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

في سياق متصل تداولت تقارير صحفية سعودية عديدة أول لقطات لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض الدفاعات الجوية للتحالف الصاروخ الباليستي.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".

أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.


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