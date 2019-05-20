» العثور على سلحفاة معمرة نافقة

20 مايو 2019 - 11:29 ص

عثرت عناصر مركز رصد الحياة البحرية وسلامة الشواطئ في جمعية كشاف البيئة في لبنان، على ذكر سلحفاة خضراء (Green Turtle ) معمرة نافقة على جزيرة البقر "عبد الوهاب"، في مدينة الميناء.

وأشار أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي إلى أن "هذه الحالات تتكرر على شاطئ مدينة الميناء في طرابلس، إذ قبل فترة قصيرة عثر على سلحفاة أخرى نافقة"، داعيًا الصيادين والادارات المختصة، لا سيما وزارة البيئة إلى "الاهتمام اكثر بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض"، لافتًا إلى أن "كشاف البيئة يقوم بحملات مستمرة للتوعية على أهمية حمايتها، لا سيما بين الصيادين وطلاب المدارس".