ممدوح حمزة لـ"الإخوان": أتمنى لكم جهنم وبئس المصير

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متابعات-علا خطاب

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ممدوح حمزة

شن المهندس ممدوح حمزة، الخبير السياسي، هجومًا شرسًا على جماعة الإخوان المسلمين، كاشفًا عن أنها تخطط لإعادة حكم مصر.

وكتب "حمزة"، في تغريدة له على حسابه الرسمي على توتير،" إلى الإخوة المواطنين: الإخوان يأملون ويتحركون لإعادة حكم مصر لسبب واحد فقط، الانتقام منا لأنهم يعتقدون كانوا سببًا في 30 يونيو".

وأضاف: "هذا من رسائلهم عاوزين حد يترأف بكم؟ أو حتي يعبركم أو يتعاطف معكم، أتمنى لكم جهنم وبئس المصير، سيادته عاوز يحاسبني!!".


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