وزيرة السياحة تزور مصابي حادث الجيزة

20 مايو 2019 - 01:21 م

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتوجه إلى مستشفى الهرم لزيارة مجموعة مِن السائحين من دولة جنوب أفريقيا الذين تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الحادث الذى وقع أمس بالجيزة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عمل كافة المساعدات المطلوبة.

وأضاف بيان وزار السياحة والذي أطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن الوزيرة ومحافظ الجيزة قاموا باصطحاب مجموعة منهم في جولة بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، وذلك بحضور أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، واستمعوا منه الى شرح للمنطقة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

وبعد انتهاء الجولة قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة الى الفندق في حضور سفير دولة جنوب أفريقيا بالقاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة على رحلتهم التي كان مقرر لها مساء أمس.