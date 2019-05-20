» شاهد.. وصلة رقص لـ"نانسي عجرم" في عيد ميلاد ابنتها

20 مايو 2019 - 01:26 م

شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها على موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو مع أفراد أسرتها، زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وإيلا وميلا، مع الأطفال خلال الرقص والغناء أمام قالب الحلوى.

وعلّقت عجرم على الفيديو بقولها: "عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وحبّنا الأول ميلا"، لتنهال على الفيديو تعليقات المتابعين الذي قدموا التهاني.