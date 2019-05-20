خسارة جديدة للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا السعر

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واصل الدولار خسارته أمام الجنيه، اليوم الإثنين، مسجلاً 16.97 جنيه للشراء، و17.07 للبيع؛ ليصبح إجمالي ما فقده منذ مطلع العام الجاري، 91 قرشًا، وهو أقل سعر له منذ عامين.

في الوقت نفسه استقرت أسعار العملات العربية دون تغير فيما يباع الريال السعودي بـ4.55 جنيه مقابل 4.65 جنيه للدرهم الإماراتي.

فيما تراجعت أسعار أعيرة الذهب جنيها ليباع العيار 24 بـ695 مقابل 696 جنيهًا، وسجل العيار 31 608 جنيهات، وعيار 18 سجل 521 جنيهًا، والجنيه الذهب يباع بـ4.864 جنيه.


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