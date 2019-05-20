القبض علي مسئول "السبايا" في "داعش"

20 مايو 2019 - 03:40 م

تمكنت القوات العراقية بمركز شرطة نينوي من القاء القبض علي مسئول السبايا بتنظيم داعش الارهابي في العاصمة العراقية بغداد.

وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذى عمل أيضا فى "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف فى بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء.

وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة فى منطقة حى السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.