الذهب يسجل أدنى مستوياته في 2019

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 20 مايو.
أسعار الذهب فى مصر:-
عيار الذهب 18: 521 جنيها
عيار الذهب 21: 608 جنيهات
عيار الذهب 24: 695 جنيها
الجنيه الذهب 4864 جنيها
أوقية الذهب 1277 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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