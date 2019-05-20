» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية

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نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه نائمة في حضن والدتها.

وبدت نيكول في الفيديو وهي تقوم بحركات دلع طفولية بوجهها وفي تعليقها عليه كتبت: "صباح الدلع".

تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا تغيب هذا العام عن المشاركة الدرامية في رمضان، وذلك بعد أن اعتذرت عن كل العروض التمثيلية التي تلقتها، وتستعد قريبًا لتقديم أغنية جديدة بعد غياب عن الساحة الغنائية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.

شاهد الفيديو..

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صباح الدلع????#nicolesaba

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