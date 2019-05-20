أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

20 مايو 2019 - 07:08 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أرملة ورأيت أن والدة زوجي رحمه الله تبكي عليه بشدة وهناك شخص ينهرها ويسبها. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان البكاء بصوت منخفض و بشكل طبيعي ويصحبه دموع فهو خيرا و قرة عين، وتفريج كرب وزوال هم، وشفاء من مرض، وقد يكون زيادة رزق. وإن كان البكاء بصوت عالي فذلك هم و وقوع أمر محزن. أما السب والشتم والنهر فإن كان الشاتم من الصالحين وشتم أم زوجك لأجل أمر مكروه فقد يدل ذلك على أنها على أمر خطأ، وربما كان الشاتم مرتكب ضلالة ، وإن كان الشتم من الكبير للصغير دل على التوبيخ والاستخفاف ، وقد يكون الشتم ذلة للمشتوم وعزة للشاتم ، وقد يصيب المشتوم من الشاتم أذى ثم ينتصر عليه ، وقد يكون حق للمشتوم على الشاتم ، والشتم يدل على الوقوع فى مشكلة وقد يدل على خسارة مال الشاتم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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