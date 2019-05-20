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البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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واصلت مؤشرات البورصة تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر7 مليار جنيه ليصل إلى 7ر733 مليار جنيه عند إغلاق اليوم بعد تداولات بلغت نحو 2ر411 مليون جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بما نسبته 05ر1% ليغلق عند مستوى 46ر13379 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 32ر0% ليصل إلى مستوى 42ر599 نقطة.
وامتدت موجة التراجع إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي خسر 54ر0% ليغلق عند 91ر1518 نقطة.
وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 92 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وحافظت 42 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

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